Auren tem lucro 10% maior no 1º tri, vê mais consumidores atrás de contratação de energia

Os números foram puxados principalmente pela marcação a mercado em contratos de compra e venda de energia na esteira da alta de preços registrados no mercado livre no início deste ano, quando houve frustração com as chuvas em período importante para o setor elétrico brasileiro.

Excluindo o efeito não caixa da marcação a mercado, o Ebitda ajustado da Auren foi de 360,0 milhões de reais, queda de 9,1% na comparação anual, refletindo desempenhos menos favoráveis tanto da geração hidrelétrica quanto da eólica.

Segundo o vice-presidente financeiro da Auren, Mario Bertoncini, como os preços mostraram reação nos primeiros meses do ano, a companhia aproveitou para vender energia e se beneficiar da tendência.

"A partir de outubro do ano passado, a gente passou a vislumbrar alguma possibilidade de 'secamento' dos mapas hidrológicos. A gente começou a comprar energia e vendemos ao longo do primeiro trimestre, com ganhos bastante importantes".

Ele afirmou ainda que a mudança do cenário de preço da energia levou a uma reação dos consumidores de médio e grande porte principalmente a partir de abril.

"Fevereiro, março, a gente não via clientes no mercado, a gente via mais 'brokers' zerando as suas posições... Clientes, de uma maneira mais consistente, entraram a partir de abril no mercado. Abril foi muito bom, esse início de maio a gente tem cotações importantes de clientes, tanto de grande porte, quanto de médio porte".