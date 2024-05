Banco BV tem lucro 14% maior no 1º tri, expande crédito para o varejo

O custo de crédito do BV caiu 20,3% no período. O índice de cobertura ficou em 161% e o índice de Basileia foi de 15,5%.

"O desempenho do BV no primeiro trimestre reforça que, passado o período mais crítico de endividamento das famílias, temos crescido de forma consistente e com rentabilidade", afirmou o presidente-executivo, Gabriel Ferreira.

O BV encerrou março com 5,5 milhões de clientes pessoas físicas, crescimento de 16,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior.