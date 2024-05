Enchentes afetam oferta de combustíveis no RS; acesso à refinaria Refap é limitado

Por Marta Nogueira e Lisandra Paraguassu

RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA (Reuters) -A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), da Petrobras, no Rio Grande do Sul, enfrenta dificuldades para escoar combustíveis como o diesel, devido a problemas logísticos decorrentes das enchentes, deixando desabastecidas várias regiões, enquanto distribuidoras ainda lidam com os impactos das fortes chuvas.

"A única refinaria que produz diesel no Estado está sem acesso. Por conta disso... as cidades e regiões do Estado começaram a ficar sem diesel, as prefeituras não conseguem trabalhar na limpeza porque não tem mais diesel", afirmou nesta terça-feira o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta.