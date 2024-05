Governo vai suspender dívida do Rio Grande do Sul até o final do ano

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo vai anunciar a suspensão dos pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União até 31 de dezembro, em uma medida de apoio ao Estado em meio à calamidade das chuvas, disse à Reuters uma fonte do governo nesta terça-feira.

De acordo com a fonte, nos cálculos do governo do Rio Grande do Sul, a suspensão implicará uma economia de 3,5 bilhões de reais para o Estado.