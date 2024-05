Lula analisa suspensão de pagamento de dívida do RS na 4ª feira, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a pasta irá submeter propostas que tratam da suspensão de pagamento da dívida do Rio Grande do Sul à análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira.

"Nós encaminhamos agora para a Casa Civil dois projetos que vão ser submetidos ao presidente amanhã e devem ser anunciados por ele. Vão naquela linha que nós anunciamos no começo da semana, o tratamento da dívida...o presidente vai anunciar (a suspensão) amanhã, mas o projeto de lei trata desse assunto", disse em entrevista a jornalistas.

Mais cedo nesta terça-feira, a Reuters noticiou que o governo vai anunciar a suspensão dos pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União até 31 de dezembro. A decisão, segundo uma fonte, resultará em uma economia de 3,5 bilhões de reais para o Estado, segundo cálculos do governo estadual.