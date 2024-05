Macron tenta convencer Xi a fazer concessões comerciais em viagem aos Pirineus

Um dos principais objetivos de Macron na visita é tentar convencer Xi a reduzir o desequilíbrio comercial entre as duas regiões, com melhor acesso para as empresas europeias na China e menos subsídios para os exportadores chineses.

Macron tem um histórico de tentar estabelecer relações pessoais fora do protocolo com seus pares, mesmo com aqueles de quem discorda veementemente.

O convite a Xi para os Pirineus tem ecos de quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, se juntou a Macron em 2017 para assistir ao desfile do Dia da Bastilha, ou da viagem do líder russo Vladidmir Putin em 2019 ao retiro de verão do presidente francês na fortaleza de Bregancon, no sudeste da França.

"Emmanuel Macron tentou essa diplomacia narcisista de 'eu bajulo o tirano' com Vladimir Putin por cinco anos, com a fortaleza de Bregancon... a camaradagem", disse Raphael Glucksmann, que lidera os socialistas franceses no Parlamento Europeu, à rádio RTL.

"E tudo isso acabou com o quê? A invasão da Ucrânia e as ameaças às nossas democracias", disse Glucksmann.

As empresas francesas e chinesas concluíram alguns acordos na segunda-feira, abrangendo os setores de energia, finanças e transporte paralelamente à visita de Xi, mas a maioria eram acordos de cooperação ou compromissos renovados de trabalho conjunto, e não houve negócios significativos.