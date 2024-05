Número de mortos por chuvas no RS sobe para 90; ainda há 132 desaparecidos

As chuvas provocaram cheias em rios em várias regiões do Estado, alegando completamente as cidades, além da destruição de estradas e pontes. Afetaram ainda os serviços de fornecimento de água, energia elétrica e de telefonia para centenas de milhares de pessoas.

Os eventos climáticos afetaram no total mais de 1,3 milhão de pessoas, segundo a Defesa Civil.

Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a Casa votará o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul, indicando que a medida deve ser aprovada. O decreto foi aprovado pela Câmara na segunda-feira, poucas horas após ter sido enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista à GloboNews, Pacheco defendeu que a situação "atípica" do Rio Grande do Sul demanda soluções que sejam "atípicas e anormais". O decreto legislativo abre caminho para o envio de recursos federais ao Estado sem que isso afete a meta fiscal do governo.

Ele também indicou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar nesta semana uma medida específica para a dívida do Rio Grande do Sul com a União.

No programa "Bom dia, presidente!", do CanalGov, desta terça-feira, Lula disse que só será possível saber o tamanho dos estragos causados pelas chuvas no Estado quando as águas baixarem.