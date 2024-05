Preços do minério de ferro ficam estáveis com esperanças de estímulo ao setor imobiliário

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro ficaram praticamente estáveis nesta terça-feira após terem registrado forte aumento no dia anterior, com os investidores reagindo às medidas de estímulo imobiliário propostas e ao reabastecimento das usinas depois do feriado.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia em baixa de 0,06%, a 886,5 iuanes (122,88 dólares) a tonelada.

Os preços subiram 2,63% na segunda-feira, o primeiro dia de negociação desde o fim do feriado de cinco dias do Dia do Trabalho na China, no início de maio.