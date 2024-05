Prio registra queda de 2% no lucro do 1º tri, para US$217,7 mi

(Reuters) - A petrolífera Prio teve lucro líquido de 217,7 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, queda de 2% frente a igual período do ano passado, informou a companhia nesta terça-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 477,8 milhões de dólares no período de janeiro a março, avanço de 32% na base anual. Ambos os números incluem as mudanças no IFRS-16, segundo a Prio.

A receita total da Prio subiu 13% no trimestre, para 639,4 milhões de dólares. A produção total da empresa somou 88,33 mil barris equivalentes de óleo por dia (boepd), avanço ano a ano de 44,7%.