Balanço do BC sobre lei cambial mostra avanço na burocracia e no uso internacional do real, diz Campos Neto

Sob a nova lei cambial, sublinhou Campos Neto, passou a haver um valor mínimo para prestação de informação ao BC em sistema próprio, de 1 milhão de dólares para crédito externo em geral e 100 mil dólares para investimento direto.

"Antes, todas as operações deviam ser registradas no BC, acarretando excessiva burocracia e custos muito elevados para pequenas operações, com impacto desproporcional em empresas menores ou em famílias", disse Campos Neto em seu balanço.

Ele destacou ainda a dispensa de registro no BC para várias operações, como o fornecimento de assistência técnica e treinamento de empresas no Brasil. "A simplificação contribui para ampliar a capacidade técnica das empresas brasileiras, favorecendo o ambiente de transferência de tecnologia", afirmou Campos Neto.

O presidente do BC disse ainda que ocorreu aumento do uso internacional da moeda brasileira em função da maior liberdade no uso de contas em reais de não residentes sob a nova lei cambial. Citando consulta do BC a entes do setor privado, Campos Neto disse que a tendência é de ampliação do uso internacional do real.

"Temos um exemplo de ampliação do uso da moeda nacional quando um viajante brasileiro está no exterior e consegue pagar suas compras em um estabelecimento comercial estrangeiro usando reais, inclusive com o uso do Pix", disse Campos Neto.

Ao lado de Campos Neto no seminário, o diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, disse que a autarquia ainda tem uma longa jornada na regulamentação da lei de câmbio e capitais internacionais, e pretende soltar novas normas sobre três grandes temas este ano: mercado interbancário, investimentos de não residentes e ativos virtuais.