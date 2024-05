BCE pode reduzir juros e deve repensar forma como define a política monetária, diz Wunsch

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu pode avançar com cortes nas taxas de juros este ano, mas precisa repensar a forma como prevê a inflação e define a política monetária com base nessas projeções, disse o membro belga do BCE, Pierre Wunsch, nesta quarta-feira.

O BCE prometeu um corte nos juros em 6 de junho, mas enviou poucos sinais sobre os movimentos subsequentes devido à inflação elevada dos serviços e às preocupações de que um atraso no afrouxamento da política monetária pelo Federal Reserve também poderia forçá-lo a ir com calma.

Wunsch, presidente do banco central da Bélgica, no entanto, defendeu novos movimentos, argumentando que manter o aperto por muito tempo é agora um risco maior do que um afrouxamento precoce.