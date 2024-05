Governo prepara crédito subsidiado para RS e pode direcionar pagamento de dívida para reconstrução

A intenção do governo federal é ter uma linha de crédito subsidiada para os pequenos comerciantes e pequenos produtores rurais, com a possibilidade de refinanciamento de dívidas anteriores. O mesmo modelo foi feito nas enchentes de setembro do ano passado no Rio Grande do Sul, e várias pessoas atingidas pela cheia do ano passado ainda têm dívidas que contraíram para tentar recuperar seus negócios.

Uma outra linha de crédito será criada para empresários de médio e grande porte, com mais condições de enfrentar a crise, esta com um fundo garantidor, segundo Rui Costa.

"Com o fundo conseguimos taxas muito menores do que no mercado", disse o ministro.

Em relação à dívida do Rio Grande do Sul com a União, o Ministério da Fazenda estuda uma suspensão dos pagamentos por um prazo, e o ministro Fernando Haddad terá uma reunião com Lula nesta quarta para fechar o modelo a ser negociado com o governo do Estado.

Rui Costa adiantou que a intenção é que o Estado aplique os recursos que usaria para o pagamento mensal da dívida na reconstrução da infraestrutura estadual.

"A gente quer eventualmente transformar esse valor num valor que o Estado possa fazer o investimento diretamente. O Estado vai ter que reparar muitos equipamentos, e a ideia é que possa fazê-lo", disse.