Ibovespa tem queda tímida antes de Copom com bateria de balanços e RS sob holofotes

- BRF ON disparava 13,75%, após divulgar lucro líquido de 594 milhões de reais no primeiro trimestre, acima das expectativas de analistas para o primeiro trimestre, em desempenho puxado pelo forte desempenho internacional e doméstico. A companhia disse que ainda está calculando as perdas relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul e afirmou que todas as unidades do Estado estão operando, mas ponderou que inundações impõem desafios logísticos. Executivos da processadora de frango e suínos também acrescentaram que os preços da carne de frango nos mercados de exportação provavelmente continuarão melhorando.

- TELEFÔNICA BRASIL ON recuava 5,63%, após mostrar alta de 7,3% em seu lucro líquido do primeiro trimestre, para 896 milhões de reais, abaixo das previsões dos analistas. A empresa, que opera sob a marca Vivo, disse que tem serviços afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul nos últimos dias, com 13% dos clientes de banda larga fixa da companhia sem conseguirem acesso à rede da empresa. Em telefonia móvel, a empresa está sem serviço em cerca de 30 cidades dos 497 municípios do Estado.

- AMBEV ON perdia 5,16%, mesmo após lucro líquido de 3,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, acima das estimativas de analistas, com a receita líquida encolhendo 1,2%, enquanto o custo por hectolitro da operação brasileira de cerveja caiu 3,4%. A fabricante de bebidas disse na véspera que vai parar a produção de cerveja em Viamão, na grande Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul, com a distribuição prevista para começar nesta quarta-feira.

- SUZANO ON avançava 3,47%, em dia de recuperação após queda forte na véspera, quando foi pressionada por reportagem da Reuters de que a empresa contatou a International Paper para expressar interesse em uma aquisição, toda em dinheiro, que pode ser avaliada em quase 15 bilhões de dólares. Após o fechamento do mercado ainda na terça-feira, a Suzano disse que não há qualquer documento formal ou celebração de acordo, vinculante ou não, por parte da Suzano em relação a uma possível combinação de negócios com a International Paper, tampouco qualquer decisão ou deliberação de seus órgãos de administração em relação a potencial operação.

- PETROBRAS PN subia 0,89%, em dia de variação tímida dos preços do petróleo no exterior. O diretor de Exploração e Produção da companhia disse na véspera que a petrolífera vai iniciar perfuração na costa da Colômbia no poço Uchuva-2 ainda este mês. A estatal também divulgou no final da terça-feira que a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, tem dificuldades para escoar combustíveis como o diesel, devido a problemas logísticos decorrentes das enchentes, deixando desabastecidas várias regiões, enquanto distribuidoras ainda lidam com os impactos das fortes chuvas.

- VALE ON cedia 0,79%, em meio ao declínio dos preços futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com queda de 2,91%, a 866 iuanes (119,85 dólares) a tonelada. Um executivo da mineradora disse também nesta quarta-feira que as importações de minério de ferro pela China, o maior comprador do mundo, devem ficar em torno de 1,170 a 1,180 bilhão de toneladas em 2024, semelhantes ao montante de 1,18 bilhão de toneladas do ano passado.