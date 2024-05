Localiza fecha 40% de agências no RS devido às fortes chuvas

No setor, Movida e Vamos disseram que ainda é cedo para divulgar qualquer estimativa sobre os impactos financeiros dos temporais e que irão reportar as perdas em seus inventários. Elas não devem ser "tão significativas", de acordo com as empresas, que não informaram quantas agências estão fechadas no Estado.

As chuvas no RS deixaram até o momento pelo menos 100 mortos, com 128 pessoas ainda desaparecidas, e as autoridades alertaram nesta quarta para previsões de mais chuvas fortes e agravamento das enchentes em diferentes pontos do território gaúcho.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo; Edição de Pedro Fonseca)