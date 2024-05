Lojas Renner tem salto no lucro do 1º tri com expansão de vendas e margens

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner teve lucro líquido de 139,3 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, um salto de quase três vezes em relação ao mesmo período do ano passado puxado por crescimento de vendas e melhora nas margens, de acordo com dados divulgados pela companhia nesta quarta-feira.

A receita líquida de varejo aumentou 8%, para 2,46 bilhões de reais, enquanto as vendas mesmas lojas cresceram 7,2%. A margem bruta de varejo passou de 54,1% para 54,5%, ajudada pela por custos e câmbio mais equilibrados, disse a companhia, bem como boa aceitação da coleção.