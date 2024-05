Rede D'Or e Bradesco fazem parceria em nova rede hospitalar

A parceria também inclui a análise do potencial desenvolvimento conjunto de futuros novos hospitais em outras praças, em particular em Taubaté (SP) e Ribeirão Preto (SP), cujos ativos já foram oferecidos à Atlântica.

"A parceria está alinhada com a estratégia da Atlântica de investir na cadeia de valor do setor de saúde por meio de parcerias com players estabelecidos na operação de hospitais", afirmou o banco no comunicado.

A concretização do acordo ainda está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, como as devidas aprovações regulatórias.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Patrícia Vilas Boas)