Taxas futuras de juros sobem com mercado à espera de mensagem dura do Copom

Internamente, chamou ainda atenção o resultado do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), que subiu 0,72% em abril, ante queda de 0,30% em março, conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado do mês passado o índice passou a acumular em 12 meses queda de 2,32%, desacelerando as perdas ante a baixa de 4,00% vista no acumulado do ano encerrado em março.

De acordo com o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, o IGP-DI teve uma “alta importante” em abril.

“Parece que acabou a deflação dos IGPs, e dos IPAs (índices do atacado) principalmente... Isso vai obviamente dificultar a vida do BC no controle da inflação”, avaliou Gala em comentário enviado a clientes.

“Tudo isso já tem aqui o efeito do câmbio mais desvalorizado. O câmbio acima de 5 reais é inflacionário, aumenta o custo de insumos importados e do que a gente exporta também, então é uma má notícia para a inflação no Brasil”, acrescentou.

Neste cenário, perto do fechamento a precificação da curva estava em 85% de probabilidade de corte de 25 pontos-base da Selic na noite desta quarta-feira e 15% para corte de 50 pontos-base.

Às 16h35, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 4 pontos-base, a 4,496%.