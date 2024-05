Ações da China sobem com balança comercial e apoio do setor imobiliário

"As políticas do setor imobiliário estão mudando de forma significativa recentemente", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

"Uma estabilização do setor imobiliário ajudaria a impulsionar a demanda doméstica e a mitigar a pressão deflacionária."

No fechamento, o índice de Xangai subiu 0,83%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com ganho de 0,95%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,22%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,34%, a 38.073 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,22%, a 18.537 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,83%, a 3.154 pontos.