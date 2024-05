Base da Vibra no RS opera com metade da capacidade; agro do país recupera demanda

FOCO NO AGRO

Em nível nacional, a Vibra vê o agronegócio recuperando a demanda por combustíveis, após compras em níveis abaixo do esperado no início do ano, impactando resultados.

Segundo Pousada, a demanda por combustíveis no primeiro trimestre foi limitada, principalmente por questões no agronegócio, que apresentou atrasos no início do período de plantio e no escoamento das safras passadas de soja e milho, mas uma recuperação já pode ser vista.

"Em final de abril, maio, a gente está vendo já o mercado mais ativo, o agronegócio voltando já com mais força, e nós estamos vendo aí realmente um outro momento já sendo criado em termos de demanda, parte especialmente de final de abril e maio", afirmou.

Apesar disso, a companhia registrou lucro líquido recorde para um primeiro trimestre de 789 milhões de reais, um salto versus o lucro de 81 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

O resultado, segundo a companhia, foi alcançado diante de um foco na carteira de clientes diretos e postos embandeirados, pela redução de ineficiências e melhoria de processos em toda a cadeia de distribuição, com redução de volatilidade nos resultados e alcance de novos patamares consistentes de margens.