CPFL tem lucro de R$1,75 bi no 1º tri, alta de 6,3% ano a ano

As concessionárias da CPFL, que distribuem energia para cidades do Estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, viram um crescimento consolidado de 5,1% da carga de energia, líquida de perdas, no trimestre, com crescimentos de dois dígitos para as classes residencial e comercial.

Segundo a empresa, isso se deve às altas temperaturas registradas pelo país no início do ano, que aumentam o uso de aparelhos como ar-condicionado, mas também por uma mudança estrutural de hábitos de consumo dos clientes, avaliou o CEO da companhia, Gustavo Estrella.

Já o consumo de energia pela indústria apresentou um aumento de 2,2% no trimestre, mostrando sinais de recuperação. "Vimos em abril e no começo de maio que essa tendência parece estar se mantendo", disse Estrella.

A CPFL tem importante atuação em distribuição, transmissão e geração no Rio Grande do Sul, Estado que vem sendo assolado por graves enchentes desde a semana passada.

A companhia estima que entre 30 mil a 50 mil unidades consumidoras de energia elétrica de sua distribuidora gaúcha RGE "desapareceram" com as inundações, disse Estrella.