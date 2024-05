CPFL vê até 50 mil unidades consumidoras de energia "desaparecerem" no RS após inundações

Já no caso das usinas hidrelétricas do grupo, o executivo comentou que foram mobilizados todos os esforços para evitar o rompimento parcial da barragem da hidrelétrica 14 de Julho, na semana passada, mas que a abertura das comportas estava inviabilizada de todas as formas.

"As duas estradas que temos de acesso, não é que elas estão intransitáveis, elas desapareceram, não existe mais acesso para a usina... Nosso contato de telecom também foi perdido, porque as torres ficam em morros que desapareceram, assim como as redes elétricas que também faziam conexão com a usina", relatou Estrella.

As equipes da companhia chegaram a voar de helicóptero para tentar descer via rapel e abrir manualmente as comportas, mas as chuvas e a neblina impediram o plano.

Apesar disso, Estrella disse que, em uma avaliação preliminar após o rompimento da barragem, verificou-se que a estrutura teve dano apenas superficial, no topo, o que deve permitir um retorno relativamente rápidas das operações da usina.

Ainda segundo ele, não há mais risco para a barragem dessa e outras duas hidrelétricas do grupo que compõem o complexo Ceran, Castro Alves e Monte Claro, no Rio das Antas, mesmo com as chuvas que estão previstas para cair no Estado nos próximos quatro dias.

A CPFL está fortemente mobilizada para ajudar a minimizar os impactos da tragédia no Estado, com dois helicópteros -- um alugado e outro emprestado pela Cemig -- sendo usados tanto para trabalhos do setor elétrico, quanto para carregar mantimentos e fazer resgates.