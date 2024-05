Dow Jones tem 7ª alta seguida com dados de emprego alimentando esperanças de corte de juros

Outros índices de referência também se beneficiaram. Após um dia estável na quarta-feira, o S&P 500 retomou sua trajetória ascendente e fechou acima de 5.200 pontos pela primeira vez desde 9 de abril.

No trimestre até o momento, o Dow Jones está em baixa de 1,1% , o S&P 500 está em queda de 0,8% e o índice de tecnologia Nasdaq recua 0,2%.

O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais do que o esperado, chegando a 231.000 na semana passada, com ajuste sazonal, segundo os dados oficias. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 215.000 pedidos.

Os dados da semana passada, que mostraram a desaceleração do crescimento do emprego em abril e a queda das vagas de emprego para o menor nível em três anos em março, fizeram com que os investidores precificassem um ou dois cortes de juros pelo Fed este ano. Antes disso, os investidores estavam prevendo apenas um corte na taxa básica.

O Dow Jones subiu 0,85%, para 39.387,76 pontos. O S&P 500 ganhou 0,51%, para 5.214,08 pontos. O Nasdaq ganhou 0,27%, para 16.346,27 pontos.

Dez dos 11 principais setores do S&P subiram, liderados por um aumento de 2,3% no índice imobiliário. A operadora de centro de dados Equinix subiu 11,5% após seus resultados do primeiro trimestre.