Ibovespa fecha em queda após corte menor da Selic e repercussão de balanços

- BANCO DO BRASIL ON perdeu 4,37%, a despeito da alta de 8,8% no lucro líquido recorrente do banco no primeiro trimestre, para 9,3 bilhões de reais. Executivos do BB disseram que notaram agravamento no risco da carteira de crédito de pequenas e médias empresas e de grandes companhias, mas ressaltaram que a situação está sob controle.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 3% e BRADESCO PN encerrou negociada em baixa de 2,54%.

- 3R PETROLEUM ON fechou em baixa de 6,67%, tendo de pano de fundo balanço do primeiro trimestre com prejuízo líquido de 229,886 milhões de reais, revertendo resultado positivo um ano antes, pressionado pelo resultado financeiro, que ficou negativo em 765,401 milhões de reais.

- LOJAS RENNER ON caiu 6,47%, apesar do salto no lucro líquido do primeiro trimestre, para 139,3 milhões de reais, em período marcado por expansão de vendas e margens.

- ULTRAPAR ON recuou 6,34%, mesmo após reportar lucro líquido de 455 milhões de reais para o primeiro trimestre do ano, avanço de 66% ano a ano, impulsionado por maior Ebitda e menor despesa financeira líquida. No quarto trimestre, porém, a companhia tinha reportado lucro líquido de 1,1 bilhão de reais.

- COGNA ON caiu 5,65%, após divulgar que encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de 50,5 milhões de reais, queda de 57,1% ano a ano, em performance pressionada por aumento de despesas corporativas e itens não recorrentes. Incluindo efeitos relacionados a aquisições, a companhia de educação apurou um prejuízo de 8,512 milhões de reais.