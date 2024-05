ONS avalia energização emergencial de linha de transmissão e despacho de térmicas no RS

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) está avaliando energizar uma linha de transmissão de forma emergencial e acionar termelétricas para ajudar a recompor os serviços de energia elétrica no Rio Grande do Sul, onde 420 mil consumidores ainda estão sem luz devido às enchentes.

Segundo o órgão, a linha de transmissão em 525 kilovolts (kV) entre as subestações de Itá e Gravataí, se energizada, será um reforço no atendimento à região metropolitana de Porto Alegre e ao sul do Estado gaúcho.

Entre as medidas de operação especial para o Estado, também foram citadas em comunicado na noite de quarta-feira o despacho da térmica Canoas e a manutenção da importação de energia do Uruguai no valor máximo permitido de 570 megawatts (MW).