Coca-Cola FEMSA suspende operações em unidade de Porto Alegre por enchentes no RS, diz comunicado

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A mexicana Coca-Cola FEMSA informou nesta sexta-feira que suspendeu as operações em sua unidade de Porto Alegre devido às enchentes que têm atingido o Rio Grande do Sul.

A empresa acrescentou em comunicado que está avaliando o tempo e os investimentos que serão necessários para reabrir a instalação e alternativas para fornecimento e receber apoio de outras operações no Brasil e territórios adjacentes.

(Reportagem de Raúl Cortés Fernández)