Energisa diz que EDG celebrou contrato para compra da Infra Gás por R$890 mi

No documento, a Energisa também disse que a ampliação da atuação no segmento poderá trazer sinergias operacionais e administrativas com as demais linhas de negócios do grupo.

A conclusão da operação ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)