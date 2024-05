Governo buscará 'soluções criativas' para mitigar custo de energia ao RS, diz Silveira

(Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira que o governo buscará "soluções criativas" para reduzir o impacto dos custos com energia elétrica à população do Rio Grande do Sul, gravemente afetada pelas enchentes.

"Não há que se falar em cobrar energia das pessoas que estão literalmente em regiões alagadas", disse o ministro em entrevista à CNN nesta sexta-feira.

"O Estado está sofrendo economicamente... Precisamos de dimensionar os custos e, criativamente, se possível com recursos de eficiência energética, com recursos advindos superávit de Itaipu, dentro do próprio setor elétrico, buscar soluções criativas para diminuir também o impacto econômico dessa tragédia para o Rio Grande do Sul", acrescentou.