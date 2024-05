Yduqs tem lucro líquido de R$150,7 mi no 1º tri

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 509,1 milhões de reais no período, alta de 3% em relação ao mesmo período no ano passado, mas abaixo do esperado pelo mercado, de 524 milhões de reais.

O Ebitda ajustado foi de 517,2 milhões de reais, crescimento de 6,8% ano a ano. A margem Ebitda ajustada recuou 1,6 ponto percentual, a 35,3%.

A base total de alunos da organização do setor de ensino superior subiu 5,3%, para 1,38 milhão, com alta nos segmentos de ensino digital (+6%), presencial (+2%) e premium (+18%).

A captação total no trimestre somou 266,5 mil alunos, praticamente estável no comparativo anual.

O grupo de educação teve receita líquida consolidada de 1,46 bilhão de reais, avanço de 11,5% em relação aos três meses encerrados em março de 2023.

"Em todos os negócios, o aumento da receita foi possível devido ao crescimento do ticket, tanto na captação quanto no repasse para alunos veteranos, e pelo crescimento das bases de graduação", afirmou a empresa em relatório de resultados.