China retoma revisão de ofertas de ações após um hiato de três meses

Em comunicado feito separadamente, a Bolsa de Valores de Xangai informou que examinará na quinta-feira um pedido de refinanciamento da Shanghai Baolong Automotive Technology Co.

No início de fevereiro, as bolsas chinesas suspenderam a verificação dos pedidos de cotação. Na época, o regulador de valores mobiliários do país reforçou a fiscalização sobre as ofertas públicas iniciais (IPOs) para melhorar a qualidade das empresas cotadas e reavivar a confiança dos investidores.

O total de fundos captados por meio de IPOs na China continental caiu quase 90% em relação ao ano anterior, para 2,6 mil milhões de dólares nos primeiros quatro meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mais baixo desde 2013, segundo dados do LSEG.

