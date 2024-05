Pelo terceiro mês, preços ao consumidor chinês sobem e deflação industrial persiste

O IPC subiu 0,1% em relação ao mês anterior, revertendo a queda de 1% de março e ficando acima da queda de 0,1% prevista pelos economistas.

O índice de preços ao produtor (IPP) caiu 2,5% em abril em relação ao ano anterior, diminuindo de uma queda de 2,8% no mês anterior e em comparação com uma queda prevista de 2,3%.

A procura interna por habitação continua fraca, com a média diária das vendas de casas caindo 47% durante o feriado do Dia do Trabalhador em relação aos níveis de 2023. As preocupações com relação ao desemprego persistem, sobretudo entre os jovens.

A inflação subjacente, excluindo os preços voláteis dos alimentos e dos combustíveis, cresceu 0,7% em abril, face a 0,6% em março.

A China utilizará ferramentas políticas, como a taxa de reservas obrigatórias (RRR) dos bancos e as taxas de juro de uma forma flexível para aumentar o apoio à economia, afirmou no final de abril Politburo, órgão de tomada de decisões importantes do Partido Comunista no poder.

(Reportagem de Joe Cash e Qiaoyi Li)