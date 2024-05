Azul deve retomar voos no RS e não mudará projeções devido às enchentes

Segundo o executivo, o aumento na liquidez devido à maior geração de caixa esperada proporcionará "várias oportunidades" para a tomada de decisão estratégica, incluindo o pré-pagamento de dívidas ou compra de ações.

"A gente vai ver naquele momento qual é o investimento desse caixa que faz mais sentido."

A companhia manteve em março a previsão de alavancagem financeira em cerca de 3 vezes este ano, de 3,7 vezes no final de dezembro passado.

O CEO Rodgerson acrescentou nesta segunda-feira que a empresa vai receber uma aeronave da Embraer este mês e um Airbus no mês que vem e que as adições de capacidade este ano estarão concentradas no terceiro e quarto trimestres.

(Por Gabriel Araujo; texto Patrícia Vilas Boas; edição Alberto Alerigi Jr. e Pedro Fonseca)