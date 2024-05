Ibovespa fecha em alta com balanços em foco e à espera de ata do BC

Pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira mostrou que a mediana das projeções agora aponta a Selic a 9,75% no final do ano, de 9,63% no levantamento anterior. Para a decisão de junho, permaneceu a projeção de corte de 0,25 ponto percentual.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 0,59%, em dia de alta dos preços futuros do minério de ferro na China, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrando o dia com alta de 2,42%, a 888 iuanes (122,75 dólares) a tonelada. No setor de mineração e siderurgia do Ibovespa, os destaques foram CSN MINERAÇÃO ON e CSN ON com acréscimos de 8,48% e 2,17%, respectivamente.

- PETROBRAS PN valorizou-se 0,1%, endossada pelo avanço dos preços do petróleo no exterior antes da divulgação do resultado do primeiro trimestre, após o fechamento do mercado.

- BTG PACTUAL UNIT avançou 1,64%, após mostrar lucro líquido ajustado do primeiro trimestre de 2,89 bilhões de reais ante 2,26 bilhões de reais um ano antes, enquanto a rentabilidade sobre patrimônio medida pelo ROAE aumentou para 22,8%. "Os resultados do BTG mostraram resiliência mais uma vez, entregando bons resultados, com resultado final um pouco acima da nossa estimativa", afirmaram analistas do Safra.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com elevação de 1,23%, enquanto BRADESCO PN ganhou 0,45%.