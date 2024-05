Lucro recorrente da Cemig cai 9,1% no 1º tri

(Reuters) - A Cemig encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido recorrente de 1,15 bilhão de reais, 9,1% inferior ao registrado há um ano, com impactos de aumento de custos e resultado financeiro, segundo balanço divulgado no fim de sexta-feira.

A estatal mineira de energia obteve um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente de 2 bilhões de reais entre janeiro e março, 4,0% menor na comparação anual.

Os custos e despesas operacionais da companhia alcançaram 7,47 bilhões de reais, um aumento de 7,6% frente a um ano antes, puxado por aumento no custo de construção, maiores encargos de uso da rede básica elétrica e maior registro de perdas de créditos esperadas.