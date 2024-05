Yduqs espera lucro do 1º semestre semelhante a um ano antes, aceleração no 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de ensino superior Yduqs estima um desempenho de lucro líquido na primeira metade deste ano parecido com o obtido no mesmo período de 2023, mas uma aceleração significativa no segundo semestre, afirmou o presidente da companhia, Eduardo Parente Menezes, nesta segunda-feira.

"Esperamos um lucro de primeiro semestre muito em linha com o ano passado e uma aceleração forte no segundo semestre", disse o executivo em conferência com analistas sobre os resultados da companhia divulgados na noite de sexta-feira.

A empresa teve lucro líquido de 150,7 milhões de reais nos três primeiros meses do ano, praticamente estável ante o desempenho de um ano antes.