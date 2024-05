Atraso nos cortes do Fed também pode retardar o BCE, diz Wunsch

FRANKFURT (Reuters) - Os dois primeiros cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu são "óbvios", mas um afrouxamento monetário mais lento do que o esperado nos Estados Unidos pode atrasar alguns dos movimentos do BCE, disse o chefe do banco central belga, Pierre Wunsch, ao jornal alemão Handelsblatt.

O BCE prometeu um corte nos juros em 6 de junho, já que a inflação está agora perto de sua meta de 2%, mas manteve suas opções em aberto para as reuniões seguintes já que as perspectivas podem mudar rapidamente.

"Exceto por um choque repentino nos próximos meses, a primeira metade de um ponto percentual nos cortes das taxas de juros é quase natural. Essa é a parte fácil", disse Wunsch segundo o Handelsblatt nesta terça-feira.