Banco dos Brics destinará R$5,75 bi à reconstrução de infraestrutura no RS

O valor destinado ao Rio Grande do Sul será repassado através de parcerias com bancos públicos brasileiros ou diretamente pela instituição. Segundo o NDB, cerca de 500 milhões de dólares serão transferidos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que deve destinar metade do valor a pequenas e médias empresas e metade a obras.

Outros 100 milhões de dólares serão entregues ao Banco do Brasil para o financiamento de infraestrutura agrícola.

O NDB afirmou ainda que cerca de 315 milhões de dólares devem ser destinados ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com 20 milhões de dólares liberados imediatamente e o restante ainda em processo de aprovação final.

Ainda dentro do repasse total, o Banco dos Brics indicou que 200 milhões de dólares estão reservados para aplicação direta.

"A presidenta detalhou que os recursos serão transferidos rapidamente e sua destinação é passível de direcionamento de acordo com as urgências e as prioridades do Estado do Rio Grande do Sul", disse Rousseff no X.

O Brics era formado até o ano passado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início deste ano, Irã, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Egito aderiram ao grupo após convite.