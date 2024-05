Eletrobras faz parceria com GEP e poderá fornecer energia para hidrogênio verde no Piauí

O projeto de hidrogênio da Green Energy Park no Piauí foi anunciado no ano passado e, de acordo com informações do site da empresa, envolverá a instalação de uma planta de 10,8 GW de capacidade de eletrólise na Zona Econômica Especial de Parnaíba, junto à infraestrutura do Porto de Luís Correia.

Segundo a Green Energy Park, a futura produção de combustível renovável no Piauí será voltada à exportação visando suprimento a consumidores industriais, com previsão de envios para um hub em Krk, na Croácia, e para portos em localidades como Reino Unido, Oriente Médio e Leste Asiático.

O empreendimento piauiense da Green Energy Park recebeu apoio da União Europeia, tendo sido incluído em um programa global de investimentos bilionários do bloco na cadeia do hidrogênio verde.

"Como líderes em geração e transmissão de energia elétrica no país, devemos contribuir não apenas para o aprimoramento da matriz brasileira, mas do mundo, para que as fontes sejam cada vez mais limpas e renováveis", afirmou o presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro, em nota sobre o anúncio antecipada à Reuters.

"Estamos extremamente orgulhosos de anunciar este marco significativo na nossa jornada para construir uma coligação forte para alcançar os nossos objetivos climáticos", acrescentou o CEO da Green Energy Park, Bart Biebuyck.

A Eletrobras estuda há anos a produção de hidrogênio verde, combustível que pode ser obtido pela eletrólise da água utilizando energia renovável e que desponta como uma importante rota para reduzir emissões de setores de difícil descarbonização, como transportes e siderurgia.