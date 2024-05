Gol tem prejuízo líquido no primeiro trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Gol divulgou nesta terça-feira um prejuízo líquido recorrente no primeiro trimestre de 130,2 milhões de reais, após um lucro líquido de 136,4 milhões de reais um ano antes, em desempenho afetado principalmente por despesas financeiras.

A companhia aérea entrou em janeiro com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, processo conhecido como Chapter 11, pressionada por dívidas elevadas após queda no tráfego devido à pandemia e atrasos nas entregas da Boeing.

No mês passado, a Gol perdeu sua posição como segunda companhia aérea do Brasil em participação de mercado para a rival Azul, com seu tráfego medido pela receita por passageiro-quilômetro (RPK) recuando 4,1% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.