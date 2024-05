Inflação na Argentina se aproxima de 300%, mas alta dos preços desacelera

"Não importa o quanto a taxa de inflação caia, que é o que todo mundo diz, isso não se reflete aqui porque, veja bem, há itens que deveriam ter caído, mas não caíram", disse Sandra Boluch, de 50 anos, vendedora de frutas e verduras em Buenos Aires.

Ela disse que sua loja foi forçada a aumentar os salários dos funcionários porque os aluguéis aumentaram, enquanto os custos dos insumos, como sacolas plásticas, subiram, tudo isso repercutindo nos preços das cenouras e maçãs.

"Esses (preços) aumentam muito e depois isso se reflete em outro lugar. Onde? Na mercadoria", disse ela. "O transporte é mais caro, o preço do diesel sobe, tudo sobe. Portanto, não importa o quanto tentemos reduzir os preços, não podemos."

O governo do presidente Javier Milei, que herdou uma grande crise econômica, tem exaltado seu sucesso na redução da inflação mensal, que tem diminuído neste ano desde que ele assumiu o cargo em 10 de dezembro e desvalorizou drasticamente o peso, desencadeando um aumento inicial da inflação.

Milei tem incentivado uma dura campanha de austeridade com cortes de custos e procurado absorver a liquidez do mercado, o que foi bem aceito pelos investidores, ajudou a impulsionar a posição fiscal do governo e impulsionou uma recuperação das ações e dos títulos.

"Ele gerou um choque de austeridade monetária, parou de injetar pesos na economia e deu um forte sinal de austeridade fiscal", disse Eugenio Mari, economista-chefe da consultoria Libertad y Progreso.