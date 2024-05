Petrobras diz que governo vai nomear Magda Chambriard para comandar Petrobras

(Reuters) - A Petrobras informou nesta terça-feira que recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia dizendo que Magda Chambriard será indicada para exercer os cargos de presidente-executiva e também integrante do conselho de administração, caso aprovado o encerramento antecipado do mandato do atual CEO, Jean Paul Prates.

A indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, afirmou a estatal em fato relevante.

A companhia anunciou mais cedo que Prates solicitou uma reunião do conselho para apreciar sua saída da companhia. A Petrobras não tinha de imediato informações sobre quando aconteceria a reunião do conselho.