Preços ao produtor nos EUA aumentam mais do que o esperado em abril

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em abril, em meio a fortes altas nos custos de serviços e mercadorias, indicando que a inflação permaneceu elevada no início do segundo trimestre.

O índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,5% no mês passado, depois de cair 0,1% em março, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que aumento de 0,3% do índice, depois de ala de 0,2% em março conforme relatado anteriormente. Nos 12 meses até abril, os preços ao produtor subiram 2,2%, de 1,8% em março.