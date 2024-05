Usuários do medicamento Wegovy mantêm peso por quatro anos, diz estudo da Novo Nordisk

Uma terceira nova análise do Select, publicada pela Novo nesta terça-feira, mostrou que os benefícios de proteção ao coração do Wegovy para os pacientes do estudo ocorreram independentemente de seu peso antes do início do uso do medicamento e independentemente da quantidade de peso perdida com ele.

"Agora também entendemos que, embora saibamos que a perda de peso corporal é importante, ela não é a única coisa que impulsiona o benefício cardiovascular do tratamento com semaglutide", disse Lange à Reuters na entrevista.

O estudo Select mostrou que o Wegovy reduziu em 20% o risco de um evento cardiovascular importante, como um acidente vascular cerebral, em pessoas com sobrepeso ou obesas com histórico de doença cardíaca, notícia que fez com que as ações da Novo subissem 13%, atingindo recordes de alta quando foi divulgada em agosto.

A Novo diz que os pesquisadores ainda estão trabalhando para entender os mecanismos da proteção cardiovascular que a semaglutide proporciona.

O Wegovy e o Zepbound estão sendo testados para avaliar seus benefícios em uma variedade de outros usos médicos, como a redução do risco de ataque cardíaco, apneia do sono e doença renal.

A perda de peso no estudo cardíaco foi menor do que a média de 15% de perda de peso em estudos anteriores de obesidade do Wegovy antes do lançamento do medicamento nos Estados Unidos em junho de 2021.