(Reuters) - Os principais índices de Wall Street pouco mudavam nesta terça-feira, com os investidores avaliando dados de preços ao produtor mais fortes do que o esperado e aguardando falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O S&P 500 tinha baixa de 0,01%, a 5.221,10 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,02%, para 16.391,16 pontos. O Dow Jones Industrial Average subia 0,09%, para 39.466,76 pontos.

(Por Bansari Mayur Kamdar)