Auren anuncia incorporação da AES Brasil, formando 3ª maior geradora do Brasil

Segundo fato relevante, a AES Corporation, acionista controladora indireta da AES Brasil, optou pelo recebimento de 100% de sua participação em moeda corrente nacional.

Por outro lado, a Votorantim, acionista parte do bloco de controle da Auren -- que detém atualmente participação de 4,1% no capital social total e votante da AES Brasil -- comunicou que optou por receber participação equivalente a 90% do seu investimento na AES Brasil em ações ON da Auren e 10% em moeda corrente nacional.

A estratégia da Votorantim tem em vista estratégia de investimento de longo prazo no setor de geração e comercialização de energia.

A expectativa é que a transação seja concluída no segundo semestre de 2024, após aprovação de órgãos como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

SINERGIAS

A transação consolida a Auren como uma das maiores geradoras de energia renovável do país, com uma capacidade total de 8,8 GW. Já em 2024, projetos em execução aumentarão a capacidade da companhia combinada em aproximadamente 700 MW, com efeito imediato em sua geração de caixa, ressaltou um comunicado.