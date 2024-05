Balanços corporativos elevam índice STOXX 600 a pico recorde, com destaque para papéis do setor imobiliário

O indicador de medo do STOXX 600 caiu para 13,09 pontos, o nível mais baixo em um mês.

Balanços corporativos positivos deram um novo impulso às ações europeias, ajudando-as a recuperar o terreno perdido este mês e a se aproximar de seus pares dos EUA.

O STOXX 600 acumula alta de mais de 9,5% no ano, quase em linha com o salto de cerca de 10% observado no índice de referência S&P 500 dos EUA.

As ações dos setores imobiliário e de tecnologia saltaram 3,6% e 1,1%, respectivamente, depois que dados mostraram que os preços ao consumidor dos EUA subiram menos do que o esperado em abril, aumentando as apostas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros duas vezes este ano, abrindo espaço para cortes maiores do Banco Central Europeu (BCE).

"O BCE disse que não depende do Fed, mas certamente está ciente do Fed e essa leitura lhes dá um pouco mais de flexibilidade, especialmente com a visão sobre um terceiro corte da taxa de depósito no final do ano", disse Thomas Gehlen, estrategista sênior de mercado da SG Kleinwort Hambros.

Quanto aos balanços, a Experian saltou 8,1% e deu o maior impulso para o índice principal depois que a empresa de dados de crédito divulgou uma previsão otimista de crescimento orgânico anual da receita.