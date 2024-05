Executivo da UE mantém previsão de crescimento da zona do euro para 2024 e corta estimativa de inflação

Mas a velocidade da desinflação também está sujeita a incertezas, segundo a Comissão.

"O declínio da inflação pode ser mais lento do que o projetado, possivelmente levando os bancos centrais da UE a adiar os cortes nos juros, até que o declínio na inflação de serviços se firme", disse a Comissão.

"Além disso, alguns Estados membros podem adotar medidas adicionais de consolidação fiscal em seus orçamentos para 2025 - não consideradas atualmente nesta previsão - o que poderia afetar o crescimento econômico no próximo ano", afirmou.

A consolidação orçamentária deste ano provavelmente será um pouco menos ambiciosa na zona do euro do que o previsto em novembro e a dívida pública provavelmente permanecerá inalterada em 2024 em relação a 2023 em 90,0% do PIB, disse a Comissão.

O déficit orçamentário agregado da zona do euro em 2024 deve cair para 3,0% do PIB - o teto da UE de acordo com suas regras fiscais - e diminuir ainda mais para 2,8% em 2025. Em novembro, a Comissão esperava que a consolidação fiscal fosse mais ambiciosa, com a redução do déficit agregado para 2,8% já em 2024.

(Reportagem de Jan Strupczewski)