Fed recebe boas notícias sobre progresso da inflação

Mas o relatório quebrou uma sequência de três meses de leituras mais fortes do que o esperado que tinha minado a confiança dos formuladores de política monetária do Fed em uma narrativa de pressões de preços cada vez menores. Um número crescente deles havia alertado nas últimas semanas que a taxa básica precisará permanecer elevada por mais tempo.

Segundo analistas, o relatório desta quarta-feira foi particularmente animador, pois houve um ligeiro abrandamento na inflação de moradia, algo que as autoridades esperavam há muito tempo, mas que demorou a aparecer nos dados. Os preços dos aluguéis aumentaram 0,35% em relação ao mês anterior, seu ritmo mais lento desde 2021, segundo o relatório.

O núcleo do índice, que exclui os preços da energia e dos alimentos e é visto como um melhor indicador das pressões subjacentes sobre os preços, subiu 3,6%, o menor ritmo em três anos.

O economista-chefe do JP Morgan, Michael Feroli, estimou que o núcleo do índice PCE, o indicador de inflação preferencial do Fed, aumentou 2,7% no mês passado em relação ao ano anterior, abaixo dos 2,8% registrados em março.

As leituras de inflação estão mais altas do que as metas do Fed, "mas pelo menos estão se movendo na direção certa novamente após o retrocesso observado nos meses anteriores", escreveu Feroli.

Após os dados, operadores firmaram suas apostas nos cortes dos juros do Fed em setembro e dezembro, com os preços dos contratos futuros de juros apontando para uma taxa básica de política no final do ano de 4,75% a 5%, abaixo da faixa atual de 5,25% a 5,5%.