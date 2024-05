Atividade contrai mais que o esperado em março mas fecha 1º tri com expansão, mostra BC

A expectativa em pesquisa da Reuters era de queda de 0,25%, e o resultado foi o primeiro no vermelho depois de quatro meses de ganhos.

Ainda assim, o índice fechou o primeiro trimestre do ano com expansão de 1,08%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve recuo de 2,18%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um avanço de 1,68%, de acordo com números observados.

"O avanço do IBC-Br no primeiro trimestre corrobora nosso cenário de crescimento de 0,7% do PIB e uma expansão da economia liderada pelo lado da demanda", disse em nota Rafael Perez, economista da Suno Research.

A economia brasileira vem apresentando bom desempenho neste início de ano, favorecida principalmente pelo consumo diante de uma inflação sob controle, aumento da renda e mercado de trabalho firme. Analistas consideram ainda que o pagamento de precatórios no primeiro trimestre ajudou a atividade.

O afrouxamento monetário promovido pelo Banco Central -- com a Selic atualmente em 10,50% --também deve ajudar a sustentar a economia este ano, já que favorece as condições de crédito no país.

"O resultado confirma o cenário de um primeiro trimestre forte, com o impulso da demanda causado pelo pagamento de precatórios, e um carregamento mais forte deixado pelo resultado de dezembro", avaliou Gabriel Couto, economista do Santander, colocando viés de alta em sua estimativa de expansão de 1,8% do PIB em 2024.