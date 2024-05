Lula anuncia auxílio de R$5,1 mil e medidas habitacionais para afetados pela enchente no RS

O presidente avaliou que o prejuízo causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul -- cujo valor ainda não foi oficialmente calculado -- é duas vezes maior do que custariam obras de infraestrutura para sanar os problemas que causaram as cheias no Estado. Já são contabilizados ao menos 149 óbitos, e boa parte do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água.

"No Brasil a gente não aprende uma lição... o barato sai caro", disse Lula. "O prejuízo que o Estado já teve até agora... é o dobro do que custaria a gente ter resolvido esse problema definitivamente. Eu tenho certeza", afirmou.

Leite, por sua vez, sinalizou ao governo federal que o Estado precisará de ainda mais ajuda. Ela afirmou que é preciso colocar "no radar" que o Estado terá perda de arrecadação com a tragédia e pediu que o governo federal perdoe parte da dívida do Rio Grande do Sul com a União.

O governo federal já enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional que suspende o pagamento da dívida do RS junto à União por 3 anos, além de suspender todos os juros do período. A proposta já foi aprovada pela Câmara e deve ser analisada ainda nesta quarta-feira pelo Senado.

AUXÍLIO E BENEFÍCIOS

A viagem de Lula ao Rio Grande do Sul teve como objetivo principal anunciar o Auxílio Reconstrução, um pagamento único de 5.100 reais para famílias desabrigadas ou desalojadas pela catástrofe climática. Pelos cálculos do governo, serão beneficiadas cerca de 240 mil, a um impacto estimado de 1,2 bilhão de reais.