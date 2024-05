Minério de ferro cai com perspectiva de redução da demanda e nova tarifa dos EUA para China

PEQUIM (Reuters) - Os preços do minério de ferro ampliaram a queda para uma segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, afetados pelas expectativas de retração sazonal da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, e pelo aumento das tarifas dos EUA sobre alguns produtos chineses.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,55%, a 858 iuanes (118,78 dólares) a tonelada.

O contrato de referência de junho do minério de ferro na Bolsa de Cingapura recuava 1,13%, a 113,85 dólares a tonelada, o nível mais baixo desde 24 de abril.